МИД России взял на работу Стивена Сигала

Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

«Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее», — сказано в публикации.

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Отмечается, что за работу на этой должности Сигал не будет получать денежного вознаграждения.

Сигал с ноября 2016 года имеет гражданство России. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство.

Актер известен своими ролями в боевиках. На его счету около 50 фильмов, в том числе «Ни жив, ни мертв», «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете».

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