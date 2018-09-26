Коммунисты отказались выдвинуть Стивена Сигала в губернаторы Приморья

Коммунисты не намерены выдвигать голливудского актера Стивена Сигала в губернаторы Приморского края, заявил первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 сентября.

«У нас наш кандидат есть, мы с нашим кандидатом определись. Что касается готовности его [Сигала] работать, если он готов работать в команде, то надо встречать и обсуждать, что он может. Возможно, что в области развития, скажем, физической культуры и спорта, он может что-то позитивное внести», — сказал Мельников.

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Ранее в среду имеющий российское гражданство Стивен Сигал заявил о готовности возглавить Приморье. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Он признался, что имеет отсюда предков.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов. На следующий день два претендента на победу обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. По рекомендации Центризбиркома России избирательная комиссия Приморского края признала итоги голосования недействительными. Новые выборы должны состояться через три месяца.

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