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Стивен Сигал стал подмосковным предпринимателем

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Стивен Сигал

Актер Стивен Сигал зарегистрировался в России в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом представитель артиста Анар Рейбанд рассказал РИА Новости.

По его словам, Сигал подал заявление в инспекцию ФНС по городу Электросталь в Подмосковье, где проживает на данный момент.

«Дело в том, что мистер Сигал около 70-80 процентов своего времени проводит в России, поэтому ему логично было создать ИП, чтобы имелась какая-то налоговая база, чтобы спокойно продолжать свою рабочую деятельность. Он не хочет быть как некоторые иностранные граждане, которые получили гражданство России, чтобы потом за ним бегали судебные приставы», — отметил Рейбанд.

4 августа МИД России назначил актера специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал с ноября 2016 года имеет гражданство России. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство.

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