Стивен Сигал обратился к участникам «Буддизма в России»

Американский актер Стивен Сигал, который в 2016 году стал гражданином РФ, обратился к участникам программы повышения квалификации «Буддизм в России», открытие состоялось в Российском университете дружбы народов (РУДН). Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Участниками программы стали буддисты из Калмыкии, Бурятии, Тувы, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Нет одного учителя у человека. Каждый источник знаний, каждая возможность получить информацию должна быть использована для роста человека. Я говорю о духовном росте», — сказал Сигал.

В свою очередь директор департамента молодежной политики Минобрнауки Денис Аширов заявил, что буддизм, будучи одной из традиционных религий в стране, является «неотъемлемой частью российской истории и культуры». Он добавил, что буддизм обладает «самобытной системой духовно-нравственных ценностей».

Программа «Буддизм в России» запущена совместными усилиями РУДН и Института Дальнего Востока РАН при поддержке Администрации Президента России и Министерства науки и высшего образования РФ и нацелена на приобретение экспертами дополнительных знаний в области истории, теории, практики, а также организации школ буддизма как внутри страны, так и по всему миру. Она рассчитана на специалистов в сфере религиоведческих исследований, сотрудников религиозных организаций и объединений и других.

В апреле Стивен Сигал решил избавиться от своего особняка в США, в окнах которого установлено пуленепробиваемое стекло. Он попросил за участок размером почти пять гектаров 3,4 миллиона долларов (более 254 миллионов рублей). Актер приобрел владение в пустыне штата Аризона в 2010 году, заплатив за него 3,5 миллиона долларов.

Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.