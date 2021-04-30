Ставший гражданином России актер решил избавиться от дома в США

Американский актер Стивен Сигал, который в 2016 году стал гражданином России, решил избавиться от своего особняка в США. В окнах дома установлено пуленепробиваемое стекло. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Сигал попросил за участок размером почти пять гектаров 3,4 миллиона долларов (более 254 миллионов рублей). Актер приобрел владение в пустыне штата Аризона в 2010 году, заплатив за него 3,5 миллиона долларов. Он несколько раз пытался продать объект — последний раз он выставил его на продажу в 2019 году за 3,7 миллиона долларов, однако теперь снизил цену.

На участке располагается особняк площадью более 830 квадратных метров. Внутри находятся пять спален, гостиная с камином, пять ванных комнат и кинотеатр. Отделка дома выполнена из камня, стекла и меди. На территории также есть бассейн, откуда открывается вид на пустыню.

В январе от своего поместья в пригороде Атланты решил избавиться голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон. Он попросил за объект 7,5 миллиона долларов (на тот момент 556,5 миллиона рублей). Во владении актера находился участок площадью 46 гектаров с домом во французском провинциальном стиле.