Звезда «Спасателей Малибу» избавится от дома после свадьбы с телохранителем

Американская актриса и звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон решила избавиться от своего дома в Малибу после свадьбы со своим телохранителем Дэном Хейхерстом. Супруги переедут в канадский дом, который раньше принадлежал бабушке актрисы. Об этом сообщает People.

Андерсон выставила недвижимость на продажу почти за 15 миллионов долларов (более 1,1 миллиарда рублей). Актриса, которая родилась в Канаде, объяснила решение о переезде желанием «вернуться к своим корням». Супруги будут проживать в доме на острове Ванкувер.

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«Сейчас я снова создаю свою жизнь там, где все началось. Это была безумная поездка, полный круг совершился. Я уехала из маленького города, когда мне было чуть больше двадцати лет ради работы в Playboy. Я путешествовала по всему миру, чтобы просто вернуться домой — в одно из самых прекрасных мест на земле», — рассказала Андерсон.

Дом площадью 5500 квадратных футов (более 500 квадратных метров) находится на участке с выходом на пляж. Внутри расположены четыре спальни, четыре ванные комнаты, кухня, совмещенная с гостиной, терраса на крыше и сауна. На участке также есть бассейн и гостевой дом. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с использованием дерева. В разговоре с изданием Андерсон отметила, что больше всего в доме ее нравится ее спальня. Она назвала комнату самым чувственным и чистым пространством.

Памела Андерсон рассказала о свадьбе с телохранителем Дэном Хейхерстом в январе 2021 года. По словам актрисы, она познакомилась со своим мужем в начале 2020-го. Брак стал для Андерсон шестым по счету. Несколько дней спустя после объявления о прошедшем торжестве бывшая возлюбленная Хейхерста обвинила актрису в разрушении семьи. Она рассказала, что мужчина изменил ей с Андерсон после пяти лет отношений.

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