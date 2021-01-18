Дуэйн Джонсон избавится от своего поместья и понесет миллионные убытки

Самый высокооплачиваемый голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон решил избавиться от своего многомиллионного поместья с большой конюшней. При этом он понесет значительные убытки, поскольку недвижимость выставлена на продажу по заниженной цене. Однако, как пишет Mansion Global, актер может себе позволить такие расходы, учитывая его заработки.

Поместье в пригороде Атланты (штат Джорджия, США) продается за 7,5 миллиона долларов (556,5 миллиона рублей), что на 1,5 миллиона долларов меньше, чем чуть больше года назад на момент приобретения. Недвижимость представляет собой особняк во французском провинциальном стиле на участке в 46 гектаров.

Дом с восемью спальнями, библиотекой и винным погребом наполнен изысканными деталями, как говорится в описании. Риелторы сообщают, что полы в здании сделаны из ореха, также в помещениях имеются старинные камины. Еще одна из особенностей дома — высокие потолки и отличное естественное освещение. На заднем дворе расположены бассейн с соленой водой и небольшой гостевой домик.

Также у Джонсона есть большая конюшня с 12 стойлами и манежем для верховой езды со смотровой площадкой. Рядом находится 150-летний фермерский дом, где в настоящее время живет смотритель.

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