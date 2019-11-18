В Великобритании назвали самых трудолюбивых актеров

Названы самые трудолюбивые британские актеры. Об этом сообщает издание Edinburgh Evening News со ссылкой на исследование, проведенное стриминговым сервисом Britbox.

Компания проанализировала сотню звезд, которые за последние десять лет были победителями или номинантами кинопремий BAFTA и NTA. Эксперты оценивали такие критерии, как универсальность и количество появлений в фильмах.

Лидером рейтинга стал Дэвид Теннант. На втором месте оказался Мартин Клунс, а на третьем — Дэвид Джейсон. Четвертую позицию заняла Оливия Колман — она оказалась самой трудолюбивой актрисой. Пятерку замкнула Джули Уолтерс.

В десятку также вошли Дерек Джекоби, Джуди Денч, Джеймс Несбитт, Стив Куган и Шон Бин.

В начале ноября было опубликовано исследование аналитической компании MVPindex, которая определила самых популярных актеров в США. Список возглавила Дженнифер Энистон. На втором месте рейтинга расположился Дуэйн Дуглас Джонсон по прозвищу Скала. Также в пятерку вошли Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Габриэль Юнион.

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