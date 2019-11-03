Названы самые популярные актеры в США

Дженнифер Энистон возглавила список самых популярных американских актеров. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на материал аналитической компании MVPindex, которая наблюдала за предпочтениями пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября 2019 года.

На втором месте рейтинга расположился Дуэйн Дуглас Джонсон по прозвищу «Скала». Также в пятерку вошли Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Габриэль Юнион.

В компании составили и список самых популярных комиков. Ими стали Роланд Пауэлл (Lil Duval), Джо Роган, Дэррил Линн Хьюли (D.L. Hughley), Деси Бенкс и Коллин Бэллинджер.

Телепроекты «Ривердэйл», «Анатомия страсти», «Ходячие мертвецы», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Очень странные дела» интернет-пользователи, по подсчетам аналитиков компании, посчитали лучшими сериалами.

В августе 2019 года журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев. Ими стали Дуэйн Джонсон, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Акшай Кумар и Джеки Чан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!