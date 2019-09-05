Названы самые стильные знаменитости года

Индийская актриса и модель Приянка Чопра и ее муж, поп-исполнитель и актер Ник Джонас, стали самыми стильными знаменитостями 2019 года по версии модного журнала People. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что 37-летняя актриса стала первой индианкой, возглавившей этот список. Кроме того, это первый случай в истории издания, когда лидирующую позицию в рейтинге заняли два человека.

Также в рейтинге самых стильных звезд оказались актер Билли Портер, теннисистка Серена Уильямс, поп-исполнительница Дженнифер Лопес, певицы Леди Гага и Селин Дион.

В феврале британское издание Independent признало актера Тимоти Шаламе самым стильным мужчиной Голливуда. Впервые стилисты отметили его модные предпочтения на вручении премии «Золотой глобус». Шаламе появился на церемонии в черной блестящей портупее в стиле БДСМ, которая вскоре стала одним из самых популярных мужских трендов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!