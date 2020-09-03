Дуэйн «Скала» Джонсон переболел COVID-19

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом «Cкала», вместе с семьей переболел коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19», — заявил актер, уточнив, что все уже вылечились. Джонсон добавил, что это была одна из самых сложных вещей, через которую прошла его семья.

«Скала» также призвал подписчиков быть дисциплинированными, укреплять иммунитет, носить маски и соблюдать прочие меры безопасности, чтобы защититься от коронавируса.

Дуэйн Джонсон и его будущая супруга, певица армянского происхождения Лорен Хашиан начали встречаться в 2007 году. Пара поженилась после 12 лет отношений. Зимой 2015 года у них родилась дочь Жасмин, а тремя годами позднее — дочь Тиана. Также у актера есть дочь от первого брака.