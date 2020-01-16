Умер отец Дуэйна Джонсона

Отец актера и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона Рокки Джонсон умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Twitter компании World Wrestling Entertainment (WWE).

Компания выразила соболезнования родным, друзьям и фанатам рестлера. По информации ABС, Джонсон-старший подхватил простуду, но отказывался обращаться к медикам. Через три дня его состояние ухудшилось, и он умер.

Рокки Джонсон начал заниматься рестлингом в 16 лет. В середине 70-х он стал чемпионом National Wrestling Alliance, а наибольшей популярности достиг в 1980-е годы во время выступлений в World Wrestling Entertainment. После ухода из профессии он помогал своему сыну в карьере рестлера.

Дуэйн «Скала» Джонсон занял второе место в списке самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes за 2018 год. Он известен по таким фильмам, как «Форсаж» и «Джуманджи», а также сериалу «Футболисты».

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