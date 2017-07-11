Скалу Джонсона выдвинули в президенты США

Рестлер и актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала выдвинут в президенты США. Об этом сообщает The Independent.

Заявка на участие Джонсона в президентской кампании-2020 поступила в Федеральную избирательную комиссию от имени некоего Кентона Тилфорда из Западной Вирджинии. Чиновники затруднились сказать, кем он приходится актеру.

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Как уточняет издание, ранее Джонсон неоднократно говорил, что не прочь заняться политикой. В мае 2017 года он заявил: «Меня очень сильно беспокоит судьба нашей страны, и мысль о том, что я могу в один прекрасный день стать президентом, чтобы оказать на политику позитивное воздействие и заняться глобальными изменениями, очень вдохновляет. Но пока этого не случилось, очень важно, чтобы во главе страны сейчас и в будущем стоял сильный и честный лидер».

Дуэйн Джонсон — американский рестлер и киноактер, многократный победитель и призер чемпионатов по рестлингу. С 2001 года начал сниматься в кино, в 2002-м исполнил главную роль в фильме «Царь скорпионов». Гонорар Скалы в 5,5 миллиона долларов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как наивысший гонорар за первую главную роль.