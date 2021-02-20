Джон Траволта решил избавиться от своего поместья после смерти жены

Актер Джон Траволта решил избавиться от своего поместья с несколькими десятками спален в американском городе Айлсборо, штат Мэн. Он выставил участок на продажу через несколько месяцев после смерти жены Келли Престон. Об этом сообщает DailyMail.
Траволта решил продать объект спустя время после того, как в июле 2020 года его супруга умерла от рака груди. Женщина боролась с заболеванием в течение двух лет. Теперь актер хочет получить за участок пять миллионов долларов (более 370 миллионов рублей). Траволта и Престон приобрели недвижимость в 1991 году и владели ею на протяжении 30 лет.
Резиденция актера занимает участок площадью 48 акров (около 20 гектаров) на острове. Там располагается особняк площадью более тысячи квадратных метров, который вмещает в себя 20 спален, семь ванных комнат, кухню, столовую и библиотеку. На территории также есть бассейн, а к входной двери дома ведет широкая подъездная дорога. Большую площадь особняка пара объясняла желанием разместить там всю семью, которая собирается вместе во время каникул.
Интерьер особняка выполнен в винтажном стиле с использованием ярких цветов. Почти все комнаты украшены цветочным орнаментов на обоях, мебели или текстиле. Некоторые спальни соответствуют определенной тематике — одна из них сделана в виде комнаты для принцессы. Помещения также украшены различными статуэтками, лампами и коврами с узорами.