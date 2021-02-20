Джон Траволта решил избавиться от своего поместья после смерти жены

Актер Джон Траволта решил избавиться от своего поместья с несколькими десятками спален в американском городе Айлсборо, штат Мэн. Он выставил участок на продажу через несколько месяцев после смерти жены Келли Престон. Об этом сообщает DailyMail.

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Траволта решил продать объект спустя время после того, как в июле 2020 года его супруга умерла от рака груди. Женщина боролась с заболеванием в течение двух лет. Теперь актер хочет получить за участок пять миллионов долларов (более 370 миллионов рублей). Траволта и Престон приобрели недвижимость в 1991 году и владели ею на протяжении 30 лет.

Резиденция актера занимает участок площадью 48 акров (около 20 гектаров) на острове. Там располагается особняк площадью более тысячи квадратных метров, который вмещает в себя 20 спален, семь ванных комнат, кухню, столовую и библиотеку. На территории также есть бассейн, а к входной двери дома ведет широкая подъездная дорога. Большую площадь особняка пара объясняла желанием разместить там всю семью, которая собирается вместе во время каникул.

Интерьер особняка выполнен в винтажном стиле с использованием ярких цветов. Почти все комнаты украшены цветочным орнаментов на обоях, мебели или текстиле. Некоторые спальни соответствуют определенной тематике — одна из них сделана в виде комнаты для принцессы. Помещения также украшены различными статуэтками, лампами и коврами с узорами.

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