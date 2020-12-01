В России подвели итоги международного квеста «За пределами»

В России в рамках пресс-конференции подвели итоги международного квеста «За пределами». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 декабря.

В рамках встречи организаторы рассказали о результатах совместной работы, поделились впечатлениями и мнением участников и партнеров мероприятия. Руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что на квест зарегистрировались 14 483 команды, в состав которых вошли 33 680 человек из 59 стран. Из российских регионов наибольшее число участников приходилось на Московскую, Ростовскую и Новосибирскую области, а также Краснодарский

и Ставропольский края.

Главный эксперт по исторической составляющей квеста Александр Звягинцев предложил проводить подобные молодежные встречи, квесты на постоянной основе. По его словам, такое решение поможет воспрепятствовать попыткам фальсифицировать факты.

Организаторами и партнерами Международного квеста «За пределами» выступили более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом, среди них Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Российское историческое общество, Международная ассоциация студенческого телевидения, Всемирный координационный совет российских соотечественников, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Российское историческое общество, Российское движение школьников, Русская гуманитарная миссия и другие. Проект также поддержали актер Стивен Сигал, телеведущий Дмитрий Губерниев, артист балета Николай Цискаридзе.

Сюжетная линия квеста «За пределами» была посвящена событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. Она основана на реальных архивных документах и воспоминаниях ветеранов из разных стран.