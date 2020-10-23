Появились фотографии подготовки «Поезда Победы» к первому путешествию

Подготовку «Поезда Победы» — единственной в мире иммерсивной инсталляции, размещенной в движущемся составе поезда — к первом путешествию запечатлели на фото. Появившиеся снимки предоставил «Ленте.ру» доброволец движения «Волонтеры Победы», фотограф Алексей Калиновский.

На фото, в частности, показали процесс создания фигур солдат и мирных жителей, представленных на экспозиции. На снимках можно увидеть, как специалисты вылепливают формы, а художники — раскрашивают фигуры. Также фотограф запечатлел монтирование объектов выставки и работу на внешним видом состава.

Фото: Алексей Калиновский / «Волонтеры Победы» 1 /11

«Поезд Победы» открыл свои двери для посетителей 22 октября. Первыми с экспозицией, которая включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов, смогли познакомиться школьники и студенты.

23 октября поезд-музей отправился с Белорусского вокзала в свое путешествие по стране. Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта. За это время поезд проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск и завершится первая часть пути в Волгограде. Вторая часть маршрута победного поезда, после небольшого технического обслуживания, пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом отрезке пути «Поезд Победы» сделает остановки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Обратно состав вернется уже в начале будущего года. Глава РЖД пообещал, что железные дороги сделают все возможное, чтобы выставку постелило как можно больше людей.

Проект «Поезд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020.