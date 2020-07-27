Более 27 миллионов деревьев высадили в память о погибших в Великой Отечественной

Более 27 миллионов деревьев было высажено в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках акции «Сад памяти» движения «Волонтеры Победы». О завершении акции сообщает ТАСС.

«Несмотря на пандемию коронавируса, международная акция "Сад памяти" состоялась. Она по истине стала народной. Мы достигли нашей цели высадить более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны», — сообщила Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба движения, в понедельник, 27 июля, на пресс-конференции.

Амельченкова напомнила, что акция началась 18 марта и прошла во всех регионах России. По словам председателя центрального штаба движения, в акции приняли участие более 300 тысяч человек, в том числе около 25 тысяч волонтеров. Всего было более 29 тысяч мест посадок.

Карту высадки деревьев можно посмотреть на официальном портале акции. Отмечается, что организаторы ограничивали количество участников для защиты от распространения коронавируса.

Согласно заявлению Амельченковой, акция прошла в 50 странах мира, среди которых Венгрия, Бельгия, Германия, Сербия и Марокко. Она добавила, что акция станет ежегодной, отметив, что одним из мест создания «Сада памяти» планируется сделать Брестскую крепость.