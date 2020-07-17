В Госдуме отреагировали на задержание СБУ делегации с медалями «75 лет Победы»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на конфискацию медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), которые Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла у возвращающейся из России делегации. Его слова передает РИА Новости.

Слуцкий указал на то, что в составе делегации был 90-летний ветеран. «Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы — кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью», — подчеркнул депутат.

По его словам, подобные события говорят об отрицании подвига советских солдат против фашизма, а также преследовании ветеранов «со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ».

Ранее сообщалось, что на границе с Россией СБУ задержала делегацию, которая возвращалась на Украину с медалями. Они предназначались для проживающих в Харьковской области ветеранов. Теперь экс-заместителю гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаилу Исаеву угрожают уголовной статьей за изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики.