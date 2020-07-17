В Раде заявили об отсутствии у Украины суверенитета

Депутат Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил об отсутствии суверенитета у Украины. Об этом сообщает «Gordonua.com».

Волошин призвал власти заняться социальным и экономическим развитием страны, чтобы неподконтрольные территории захотели вернуться в ее состав. «Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета?» — заявил депутат, добавив, что «суверенитет полностью отдан под внешнее управление».

Политик также назвал партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» изменниками, которые «профукали» Крым и должны сидеть в тюрьме.

Спикер Рады Дмитрий Разумков напомнил, что накануне был юбилей Декларации о государственном суверенитете Украины. «И давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то ставят под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства», — призвал он.

Депутаты из нескольких фракций зачитали заявление, в котором назвали слова Волошина плевком в тысячелетнюю историю Украины.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти половина украинцев не считает свою страну по-настоящему независимой.