Почти половина украинцев отказались считать Украину по-настоящему независимой

Почти половина украинцев отказались считать свою страну по-настоящему независимой. Таковы результаты исследования социологической компании RTS, передает «112.ua».

47,2 процента опрошенных считают, что Украина сегодня не является по-настоящему независимым государством. 35,5 процента респондентов уверены, что является. Еще 17,3 процента затруднились с ответом.

Более половины респондентов (54 процента) назвали вредным приглашение иностранцев на работу в органы власти, причем 20,1 процента считают такую практику «очень вредной». Полезным наличие иностранных граждан во власти сочли более 26 процентов опрошенных.

В опросе участвовали три тысячи человек старше 18 лет.

В конце июня сообщалось, что треть украинцев сожалеет о распаде Советского Союза.

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