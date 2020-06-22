Треть украинцев пожалела о распаде СССР

Треть украинцев сожалеет о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

По результатам опроса, более 33,5 процентов граждан Украины жалеют, что СССР распался. Противоположное мнение о произошедшем выявлено у 50 процентов участников исследования.

В то же время каждый третий опрошенный (35 процентов) уверен, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы. О большем вреде заявили 28 процентов респондентов. Еще 25,5 процентов украинцев выбрали вариант «трудно сказать наверняка, чего было больше».

Отмечается, что если в западных областях Украины подавляющее большинство населения не жалеют о распаде СССР (69 процентов против 15 процентов), то в центральной части страны соотношение иное — 51 процент к 32 процентам. На юго-востоке преобладают те, кто жалеет о распаде СССР.

Опрос проводился КМИС с 24 до 31 мая 2020-го с помощью телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди населения в возрасте от 18 лет. Было проведено две тысячи интервью. В выборку не включались неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,2 процентов.

Соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических республик (СССР) и о создании Союза Независимых Государств (СНГ) было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще.

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