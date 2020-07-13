Украина отказалась удовлетворять «хотелки» России

Украина как независимое государство будет принимать те законы, которые считает нужными, и ни одна страна не будет указывать, каким должно быть ее законодательство. Об этом в интервью изданию «Сегодня» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, если российскую сторону не устраивает положение какого-либо украинского закона, то это проблема России, а не Украины.

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«Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран», — сказал Кулеба, комментируя отказ украинских властей изменить законодательство по требованию России в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.

Кулеба напомнил, что на Украине реализуется реформа децентрализации. Именно в рамках данного процесса могут рассматриваться полномочия «оккупированных» отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отметил министр. «Что касается непосредственно упоминания так называемых "ОРДЛО" в Конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — подчеркнул Кулеба.

10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Россию в оказании давления в целях изменения Конституции и внесения в нее положений об особом статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников опроверг информацию об ультиматуме российских властей в переговорном процессе по Донбассу. Он отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус «оккупированной» территории в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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