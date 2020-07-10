Украина обвинила Россию в давлении из-за Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Россию в оказании давления в целях изменения Конституции и внесения в нее положений об особом статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», видеозапись доступна в YouTube.

«Я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!» — возмутился Данилов.

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Отвечая на вопрос, будут ли украинские власти переписывать минские соглашения, он выразил уверенность, что многие их пункты перестали быть актуальными. Данилов пояснил, что с момента подписания договоренностей прошло слишком много времени и сейчас «совсем другая ситуация», в мире происходят «совсем другие процессы».

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников заявил об отсутствии каких-либо российских ультиматумов по особому статусу Донбасса. Он подчеркивал, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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