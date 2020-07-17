На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава городского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик, передает «Страна.ua».

Медали «75 лет Великой Победы» предназначались для ветеранов, проживающих в Харькове. По словам Лесика, Исаев вместе с участником Великой Отечественной войны и дочкой танкового конструктора Михаила Кошкина возвращались из Белгородской области, где отмечалась 77-я годовщина сражения под Прохоровкой. На границе всех троих обыскивали 10 часов.

«Михаилу Исаеву угрожают статьей УК 436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики ) — от 5 лет с конфискацией», — добавил Лесик.

СБУ подтвердила, что изъяла медали и удостоверения к ним, выданные российской организацией «Международный союз советских офицеров».