Украина возмутилась парадом Победы в Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Севастополе, городах Республики Крым, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной». Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины считают, что проведение праздничных мероприятий на данных территориях является «грубым нарушением обязательств» российской стороны. Демонстрация военной техники свидетельствует о «продолжении Россией политики милитаризации Крыма», а также «представляет серьезную угрозу европейской безопасности», возмутились украинские дипломаты.

«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины», — говорится в сообщении.

24 июня в Москве и других городах России прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, военный парад состоялся в Симферополе, в Севастопольской бухте в парадном строю проплыли корабли Черноморского флота.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отвергает все обвинения Киева.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!