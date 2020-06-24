В Минобороны отреагировали на инцидент с едва не въехавшим в зрителей Т-34

В Севастополе во время инцидента, когда участвовавший в параде Победы танк Т-34 едва не въехал в толпу зрителей, никто не пострадал. Подробности приводит в среду, 24 июня, Южный военный округ (ЮВО), передает «Интерфакс».

«Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — указано в сообщении.

Отмечается, что остановка танка произошла на безопасном удалении от зрителей. Произошедшее никак не повлияло на движение остальной колонны военной техники. «После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом», — заключили в Минобороны, отреагировав на инцидент.

Ранее сообщалось, что во время парада Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей.

Инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова, уточняет Telegram-канал «Подъем». Боевая машина времен Великой Отечественной войны не смогла повернуть и проехала прямо. «Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение», — рассказал очевидец.

По его словам, этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду Победы.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен нерабочим. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 23 часа в столице запланирован артиллерийский салют.

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