Захарова посоветовала Украине «экономить на бумаге» после протеста из-за парадов

Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Украине «экономить на бумаге» после протеста из-за парада в Крыму. Ее выступление транслировалось на Youtube-канале ведомства.

Дипломат отметила, что Москва отправит обратно ноту протеста после получения оригинала. Захарова посоветовала Украине «экономить на бумаге», так как Москва уже отвечала похожим образом на протесты по крымскому вопросу. Спикер МИД напомнила, что Крым — неотъемлемая часть России, и потому имеет право самостоятельно решать, как отмечать праздники.

При этом Захарова назвала беспредметными претензии из-за парадов в Донецке и Луганске, так как Россия не контролирует эти украинские регионы.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Севастополе, городах Республики Крым, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной». В МИД Украины считают, что проведение праздничных мероприятий на данных территориях является «грубым нарушением обязательств» российской стороны. Демонстрация военной техники свидетельствует о «продолжении Россией политики милитаризации Крыма», а также «представляет серьезную угрозу европейской безопасности», возмутились украинские дипломаты.

24 июня в Москве и других городах России прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, военный парад состоялся в Симферополе, в Севастопольской бухте в парадном строю проплыли корабли Черноморского флота.

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