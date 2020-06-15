В Донецке провели репетицию парада Победы в масках

В Донецке провели репетицию парада Победы, который в этом году пройдет 24 июня. Об этом пишут «Новости Донбасса».

В тренировке приняли участие 110 единиц боевой техники и 2100 бойцов Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Все участники репетиции были в масках и перчатках для предотвращения заражения коронавирусом. В министерстве здравоохранения ДНР подчеркнули, что индивидуальные средства защиты военные меняют каждые два часа. Все участники репетиции были заранее протестированы. Случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих выявлено не было.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Донецке был перенесен с 9 мая на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Традиционные праздничные мероприятия были отложены. После того как президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы в российских городах 24 июня, аналогичную дату назначили в ДНР.

По последним данным, в самопровозглашенной республике зафиксировано 883 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Ранее из-за угрозы распространения инфекции власти ДНР ввели режим повышенной готовности.

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