На Украине сравнили Россию с Третьим рейхом и призвали бороться против нее

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович сравнил нынешний российско-украинский конфликт с событиями Второй мировой войны. Видеозапись опубликована на YouTube-канале УИНП.

В своей речи Дробович призвал не гордиться Победой, а ценить стремление защищать мир. Россию же он сравнил с Третьим рейхом и призвал украинцев «бороться против агрессора, как 75 лет назад».

«Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня — это путинская Россия. Мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю», — заявил он.

Институт национальной памяти Украины был создан в 2006 году, является центральным органом исполнительной власти, занимается «восстановлением объективной и справедливой истории украинского народа». Под руководством его бывшего директора Владимира Вятровича были, в частности, разработаны принятые позже Верховной Радой законы о декоммунизации, о правовом статусе борцов за независимость Украины и другие.

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