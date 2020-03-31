На Украине музей Островского переделали в музей пропаганды

Областной литературно-мемориальный музей советского писателя Николая Островского в Шепетовке Хмельницкой области Украины переделали в Музей пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти (УИНП).

«Это первый на Украине музей, который будет специализироваться на исследовании тоталитарной пропаганды и ее влияния на сознание людей», — говорится в сообщении.

Сотрудники уже готовят экспозиции о влиянии тоталитарной пропаганды на людей при содействии УИНП.

Институт национальной памяти Украины был создан в 2006 году, является центральным органом исполнительной власти, занимается «восстановлением объективной и справедливой истории украинского народа». Под руководством его бывшего директора Владимира Вятровича были, в частности, разработаны принятые позже Верховной Радой законы о декоммунизации, о правовом статусе борцов за независимость Украины и другие.

Николай Островский — советский писатель, автор романов «Как закалялась сталь» (1930) и «Рожденные бурей», участник Гражданской войны в России, организатор комсомола в частях Красной армии и населенных пунктах. В 1935 году награжден орденом Ленина.

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