В Киеве установят памятник Петлюре

Памятник главе Директории (правительства) Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре будет установлен в Киеве. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре», — заявил он.

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По словам Дробовича, целесообразность и логичность установки памятника объясняется тем, что Петлюра — «один из выдающихся деятелей украинской государственности». Он добавил, что украинцы имеют право ставить памятники тем, кто «отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике и так далее».

Глава УИНП подчеркнул, что в украинском обществе существует консенсус, «поэтому памятник ему уже назрел». В то же время Дробович не назвал сроки реализации проекта.

Ранее бывший министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что одним из возможным мест установки монумента Петлюре может стать территория возле Дома учителя, в самом центре столицы.

Петлюра руководил Директорией УНР, был главным атаманом республики, существовавшей в 1917-1921 годах. Петлюровские войска считаются ответственными за сотни случаев еврейских погромов, совершенных в период Гражданской войны в России, в связи с чем Израиль на официальном уровне осуждает современное увековечивание памяти Петлюры.

Петлюра был убит в мае 1926 года в Париже еврейским поэтом и анархистом Шоломом Шварцбардом. На суде Шварцбард объяснил свои действия местью за гибель евреев от рук петлюровцев и был оправдан.

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