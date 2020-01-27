Зеленский заявил о снижении градуса эмоций в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг обсуждения сложных вопросов общего прошлого. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зеленский напомнил, что Украина сняла мораторий на поисково-эксгумационные работы в польских захоронениях на своей территории.

В ответ президент Польши Анджей Дуда поблагодарил украинского лидера за то, что теперь многие исторические вопросы между странами, которые раньше были проблемными, последовательно и спокойно решаются.

Отношения Киева и Варшавы обострились после принятия в Польше закона, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством и считает его направленным против украинцев.

Боевики Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, вооруженное формирование под командованием Степана Бандеры, запрещенное в России — прим. «Ленты.ру») в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!