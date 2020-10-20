«Волонтеры Победы» подготовят квест по Второй мировой войне

«Волонтеры Победы» готовят онлайн-квесет, посвященный событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского процесса «За Пределами». Мероприятие пройдет на четырех языках и будет транслироваться на весь мир. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам руководительницы движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, сценарий игры основывается на архивных документах и свидетельствах очевидцев. «Мы встречаемся с ветеранами и записываем их воспоминания. Мы посещаем музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации», — рассказала она. Съемки проходили в таких странах, как Германия, Франция, США, Польша и Казахстан.

В оргкомитет мероприятия вошли представители таких организаций, как Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, Российское историческое общество, Государственный центральный музей современной истории России и так далее.

«Меня радует, что молодое поколение не просто активно, но дерзновенно наступательно подходит к данной теме. (...) Нюрнбергский процесс — это беспристрастная летопись, к которой должны обращаться все, кто интересуется российской, мировой историей: мы должны к ней обращаться, чтобы изучать, а политики и общественные деятели — в поисках предупреждения», — заявил историк, государственный советник юстиции Российской Федерации первого класса Александр Звягинцев.

Кроме того, в оргкомитет мероприятия вошел американский актер Стивен Сигал. «Преступления нацистов нельзя забыть и невозможно оправдать. Это самая страшная страница в мировой истории!» — призвал он к участию в квесте.

Мероприятие пройдет 21 ноября в 15:00 по московскому времени. Регистрация доступна на сайте квеста.