Активисты «Бессмертного полка» высадили «Сад памяти» в Долине Славы в Подмосковье

Активисты «Бессмертного полка России» высадили аллею и установили памятный знак «Рубеж Победы» в Долине Славы на территории Можайского городского округа в Московской области. В годы Великой отечественной войны здесь сражались бойцы Красной Армии, говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

30 сентября, в День начала обороны Москвы, активисты, юнармейцы, «Волонтеры Победы» и местные жители высадили 60 молодых дубов и установили памятный знак с QR-кодом с информацией о произошедших в этом месте событиях и вкладе жителей в победу.

«Здесь в январе 1942 года враг был остановлен, именно Можайский район Московской области стал последним освобожденным районом области. Тысячи солдат навеки остались на можайской земле. Мы обязаны сохранить память о каждом солдате, офицере, партизане и жителе», — сказал глава регионального отделения «Бессмертного полка России» в Московской области, генеральный директор АНО «Мой выбор», член подмосковной дирекции по проведению в России Года памяти и славы Валерий Анисимов.

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов отметил, что Долина Славы хранит в себе следы великих потрясений, жестоких сражений и героических подвигов. «У нас святая земля, святая история, наши предки сделали для нас все, чтобы мы стояли на этом месте, на этой земле и могли таким образом почтить их память», — добавил он.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Сад памяти», организатором которой стало подмосковное отделение общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Аналогичные акции с установкой памятных знаков запланированы и в других населенных пунктах региона.

Долина Славы — урочище вблизи дороги между деревней Мокрое и селом Семеновское. В этих местах в 1941–1942 годах проходили ожесточенные бои, погибли тысячи советских солдат. Поисковики до сих пор находят в Долине Славы останки людей и их личные вещи.