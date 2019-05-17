Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском. Об этом сообщает «Новая газета».

Плиты обнаружили среди автомастерских и складов в 70 километрах от мемориального комплекса в куче элементов бетонных конструкций, кирпича и бордюрного камня. Кто и зачем это сделал, неизвестно.

Как пишет издание, несколько лет назад с Долины Славы сняли госохрану, и под защитой находился только гипсовый памятник посреди мемориала. Затем власти полностью взяли объект под контроль, однако найденные за это время останки захоронили только через несколько лет. Позже чиновники решили реконструировать объект, и при замене плит со списками погибших пропала тысяча бойцов, а некоторые имена были с ошибками.

Летом 2018 года Долину снова перекопали и заменили надгробия на новые, из-за чего многие плиты остались безымянными. Об этом «Новая газета» написала в марте, и после публикации глава комитета по культуре области Сергей Ершов публично обещал исправить ситуацию. Как сообщает издание, чиновники в своих комментариях заявляли, что «могилы не переносили, а лишь изменили расположение надгробий».

В 2017 году председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский заявил, что площадь Долины Славы расширят для новых захоронений.

Мемориал Долина Славы находится на правом берегу реки Западная Лица. Ранее место называлось Долиной Смерти. На этой территории шли ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года. Войска Третьего рейха в военные годы так и не смогли захватить город с его незамерзающим портом, железную дорогу, а также главную базу Северного флота в Полярном.

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