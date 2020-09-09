В России начался новый этап проекта «Знаменосцы Победы»

В сентябре начался новый этап проекта «Знаменосцы Победы» Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках проекта начали работу выставочные площадки, установленные на родине героев, участвовавших в штурме Рейхстага. Пока такие площадки открыты в Ростове-на-Дону, Смоленске и Санкт-Петербурге, однако в ближайшие дни к ним присоединятся и другие регионы. Всего планируется открыть 14 площадок, на которых можно будет узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа. Также посетители смогут внести информацию о героях своих семей в базу ветеранов «Бессмертного полка России», оставить заявку на поиск ветерана, принять участие в викторине с розыгрышами ценных призов.

Руководитель исполкома регионального отделения «Бессмертного полка России» в Смоленской области рассказала, что пять школ вышли на контакт с их выставочной площадкой и планируют провести там организованные экскурсии для школьников.

Также в рамках проекта создана VR-реконструкция «Неизвестный знаменосец». В формате виртуальной реальности можно побывать на крыше Рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. Такая возможность есть у всех посетителей выставочных площадок проекта «Знаменосцы Победы», реконструкцию также можно увидеть на своем мобильном устройстве, скачав приложение RIA-lab.

«Эта VR-реконструкция уже была рекомендована Министерством просвещения РФ к изучению в школах. Мы использовали сотни фотографий архивных для того, чтобы реконструировать крышу Рейхстага 30 апреля 1945 года. И больше нигде этого нет. Виртуальная реальность предполагает абсолютную документальность. Проживите вместе с нами этот удивительный опыт», —рассказала заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.