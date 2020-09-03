Власти Подмосковья рассказали об организации «Диктанта Победы»

К всероссийской акции «Диктант Победы» присоединились более 1,1 тысячи школ Московской области, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 3 сентября.

«Школы заранее готовились к проведению диктанта: были соблюдены все меры безопасности. Мероприятие прошло штатно, желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны было много, — отметила она.

Ранее в четверг губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил участников акции. По его словам, не так важны баллы и результаты, «как стремление больше узнать об ужасной войне».

«Наши предки и родственники тогда верили, что как бы тяжело не было, победа все равно будет за нами. Память о великих подвигах советских солдат и офицеров не должна быть забыта», — подчеркнул он.

В рамках «Диктанта Победы» жители России и других государств имею возможность проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. В Московской области акция прошла на базе школ и учреждений культуры. В бланк включены 25 вопросов. Результаты диктанта опубликуют на сайте акции 30 сентября.