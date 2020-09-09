Два жителя Подмосковья стали победителями конкурса «Лидеры России»

Михаил Подругин и Денис Кузьмин из Подмосковья стали победителями суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России», их ждут консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в среду, 9 сентября.

«Появление конкурса "Лидеры России" — большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с Президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях», — сказал Воробьев.

Так, директор физтех-школы в Долгопрудном Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. Житель Пушкинского городского округа Михаил Подругин победил с проектом Like a Pro — платформой для проведения открытых уроков в школах.

Всего победу в третьем сезоне конкурса управленцев одержали 106 человек.

С начала проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 участников. Так, 5 августа Дмитрий Огуряев был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.