Шествие «Бессмертного полка» предложили отложить до следующего года

Шествие «Бессмертного полка» в полноценном формате следует провести в День Победы 9 мая 2021 года. С таким предложением выступил народный артист СССР и сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой, сообщается на сайте организации.

Свою инициативу он объяснил тем, что десятки миллионов граждан уже приняли участие в памятных мероприятиях. «9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших», — сказал он по итогам заседания.

Руководители региональных отделений движения отметили, что из-за ситуации с распространением коронавируса проведение мероприятия возможно только в условиях использования участниками масок и перчаток и соблюдения социальной дистанции. По словам сопредседателя Центрального штаба Елены Цунаевой, это «противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу».

Ранее в четверг стало известно об отмене шествия 26 июля. СМИ писали, что оно может пройти 2 сентября.

В этом году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-режиме в День Победы. В нем приняли участие три миллиона человек, еще 25 миллионов посмотрели трансляцию.