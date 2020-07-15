Кремль отреагировал на данные о переносе «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин не предлагал перенести шествие «Бессмертного полка». Так на данные в СМИ отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в среду, 15 июля.

Ранее в среду газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что мероприятие, назначенное на 26 июля, может пройти 2 сентября. Причинами такого решения называются как сохраняющийся прирост числа новых случаев коронавируса, так и жаркая погода.

Ранее о возможности переноса шествия сообщили в пресс-службе движения «Бессмертный полк России», писал ТАСС. В сообщении говорилось, что соответствующее решение может быть принято 16 июля.

26 мая Владимир Путин объявил, что традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет 26 июля, в День военно-морского флота. Тогда же он допустил, что дата может измениться из-за эпидемиологической обстановки.

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