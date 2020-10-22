«Поезд Победы» отправится в свое первое путешествие с Белорусского вокзала

22 октября открыл свои двери для посетителей «Поезд Победы» — единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов, которые призваны донести в познавательной форме неизбитые факты о Великой Отечественной войне.

Первыми с экспозицией ознакомились студенты и школьники. По словам юных ценителей, технологические решения, которые применили авторы, делают материал более доступным для восприятия. Посетители также отметили яркую художественную композицию выставки, которая позволяет полностью погрузиться в период Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие несколько почетных гостей, среди которых первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также генеральный директор-председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Кириенко напомнил, что в России завершается год 75-летия Победы, «но это не значит что заканчиваются мероприятия, связанные с увековечиванием памяти и, самое главное, с созданием условий для ребятишек самим погрузиться в эпоху того времени». «Проект, мне кажется, очень важный. Я бы хотел сказать огромное спасибо его авторам. У ребят из команды "Невский баталист" много уникальных таких проектов, которые они делали и в Питере, и в Москве, но, пожалуй, такого в мире просто не существует: в компактных условиях поезда создать такую экспозицию с современными интерактивными средствами. Мне кажется очень важным, что это сделано в таком понятном для детей языке. Тут и потрогать все руками можно, и на тач-панелях посмотреть, но при этом компактное пространство вагона создает ощущение полного погружения, ни в одном музее такого ощущения не было, а вот здесь оно есть», — заявил он.

Фальков отметил, что университетами и научными организациями проводится большая работа по сохранению исторической памяти. «Наряду с героизмом советского народа, самопожертвованием конкретных бойцов, тех, кто работал в тылу, очень много на своих фронтах трудились ученые, молодые и уже состоявшиеся исследователи, профессора, академики. Победу приближали не только с оружием в руках, но и проводя эксперименты, ставя опыты и внедряя новые разработки. В проекте "Поезд Победы" запечатлен образ отца советского ядерного проекта Игоря Васильевича Курчатова, и мы понимаем, что спокойствие в мире в послевоенные десятилетия было обеспечено, в том числе, и разработками, исследованиями, которые вел этот человек», — указал министр.

23 октября поезд-музей отправится в свое путешествие по стране. Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта. За это время поезд проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск и завершится первая часть пути в Волгограде. Вторая часть маршрута победного поезда, после небольшого технического обслуживания, пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом отрезке пути «Поезд Победы» сделает остановки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Обратно состав вернется уже в начале будущего года. Глава РЖД пообещал, что железные дороги сделают все возможное, чтобы выставку постелило как можно больше людей.

Белозеров рассказал, что этот проект — самое малое, что РЖД может сделать, чтобы показать подвиг дедов и прадедов.

Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования и ОАО «Российские железные дороги». Авторы экспозиции — историко- художественная группа из Санкт-Петербурга, «Невский баталист». Команда специализируются на трехмерных панорамах, в том числе, событий, связанных с Великой Отечественной. За мультимедийное наполнение отвечала медиагруппа «Красный квадрат». Проект осуществлен при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также благотворительного фонда «Память поколений» и дирекции года памяти и славы. Партнерами проекта выступили НИТУ «МИСиС», Курчатовский институт и корпорация Росатом. За разработку фирменного бренда и сайта отвечало дизайн-студия Skimen.

Посещение выставки осуществляется с применением всех мер безопасности. На входе посетителям выдаются маски и перчатки, осуществляется замер температуры тела. Там же расположены бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора были установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Организаторы просят обратить внимание на возрастной ценз выставки, 12+, из-за натуралистичности некоторых сцен.

Проект «Поезд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020.

