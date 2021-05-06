Мадуро заявил о съемках совместного фильма со Стивеном Сигалом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о съемках совместного фильма с актером Стивеном Сигалом. Об этом он рассказал в прямом эфире в своем Twitter-аккаунте.

Лидер Венесуэлы отметил, что провел очень дружественную и сердечную встречу с артистом. Он с улыбкой добавил, что планирует снять фильм под названием «Nico Maduro de tumbar» вместе с Сигалом. Пояснять пошутил он или нет, президент не стал.

Мадуро, комментируя сюжет кинокартины, рассказал, что они с Сигалом будут бороться с демонами, и показал несколько рубящих движений руками. Помимо этого, венесуэльский лидер напомнил, что артист подарил ему самурайский меч. «Кто теперь свяжется со мной?», — задал он риторический вопрос.

Ранее американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный как Cкала, допустил выдвижение в президенты США. «Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ», — написал артист.