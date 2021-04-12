Дуэйн Скала Джонсон допустил выдвижение в президенты США

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный как Cкала, допустил выдвижение в президенты США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ», — написал артист.

Таким образом Джонсон прокомментировал результаты опроса, опубликованного в издании Newsweek. Как оказалось, 46 процентов американцев хотели бы видеть актера главой государства. Жители страны также поддержали кандидатуру Мэттью Макконахи.

В марте актер Уилл Смит рассказал, что задумался о политической карьере. Артист допустил, что в ближайшем будущем будет претендовать на какой-либо политический пост. «Я оптимистично настроен и верю, что между людьми может быть понимание и гармония. Я обязательно внесу свой вклад в это, независимо от того, продолжу ли заниматься актерством или в какой-то момент выйду на политическую арену», — пообещал Смит. Он не уточнил, когда именно планирует сменить деятельность.