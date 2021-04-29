Из России предложили запретить вывозить гречку

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт из России гречневой крупы и гречихи, передает РИА Новости.

«В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен, в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции», — сообщили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном росте цен на гречку и другие крупы в обозримом будущем. Представители торговых сетей и поставщики сообщили, что в феврале поставщики начали завышать закупочные цены на 7,5-15 процентов.

Тогда Минсельхоз отвергал возможность роста цен. «Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорили в министерстве. Еще в ведомстве указали на рекордный прошлогодний урожай основных круп: риса, пшеницы и гречихи.