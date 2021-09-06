В российских школах запретили макароны, блины и колбасу

В российских школьных столовых запретили подачу макаронов с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопченой колбасы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопченые колбасы», — говорится в сообщении. Уточняется, что заливными блюдами, студнями, форшмаками из сельди, окрошкой и холодными супами также нельзя будет кормить школьников.

Кроме того, специалисты управления запретили подавать в школьных столовых грибы, сало, маргарин, паштет и продукты, приготовленные во фритюре. В список также вошло мясо диких животных, яйца водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия, арахис и карамель. Из напитков в «стоп-листе» оказались, энергетики, натуральный кофе, квас и кумыс.

Ранее сообщалось, работница школьной столовой в Перми голыми руками размешивала и накладывала овощной салат, предназначенный для питания детей. Ее действия попали на видео.