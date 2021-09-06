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В российской школе девочкам запретили приходить на учебу без косынок

Руководство дагестанской школы запретило ученицам посещать уроки без косынок
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Дагестане руководство школы запретило девочкам приходить на уроки без косынок. Об этом рассказала жительница села Маджалис, чья дочь учится в средней общеобразовательной школе имени Темирханова, пишет Telegram-канал Mash Gor.

По словам женщины, от учениц потребовали покрывать голову, хотя раньше такого правила не было. В уставе прописано про светский внешний вид школьников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про косынки.

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Девочек, которые пришли без косынок, поставили к стенке, отчитали и пригрозили не пускать на уроки, поделилась женщина. Кроме того, классические брюки надевать тоже запретили. Когда родители спросили у руководства школы, зачем необходимо носить косынки, им ответили, что в учреждении такие же правила, как и в церкви.

Ранее в строящемся поселении Аминовка в Подмосковье местные начали навязывать мусульманский дресс-код жителям других деревень. Жалобы стали поступать от жителей деревни Нечесово. Аминовка позиционируется как «халяльное экопоселение», куда заселились порядка 50 человек. Основателем поселка является создательница мусульманской одежды для женщин Амина Шабанова.

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