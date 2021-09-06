В российской школе девочкам запретили приходить на учебу без косынок

В Дагестане руководство школы запретило девочкам приходить на уроки без косынок. Об этом рассказала жительница села Маджалис, чья дочь учится в средней общеобразовательной школе имени Темирханова, пишет Telegram-канал Mash Gor.

По словам женщины, от учениц потребовали покрывать голову, хотя раньше такого правила не было. В уставе прописано про светский внешний вид школьников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про косынки.

Девочек, которые пришли без косынок, поставили к стенке, отчитали и пригрозили не пускать на уроки, поделилась женщина. Кроме того, классические брюки надевать тоже запретили. Когда родители спросили у руководства школы, зачем необходимо носить косынки, им ответили, что в учреждении такие же правила, как и в церкви.

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