Мусульмане оценили создание халяльного поселения в Подмосковье

Российские мусульмане настороженно относятся к созданию моноконфессиональных поселений-анклавов, таких как строящийся в Подмосковье халяльный поселок «Аминовка». Такую оценку дали религиоведы, опрошенные РИА Новости.

«Мы, мусульмане, живя в России, в многонациональном государстве, к этому довольно осторожно относимся. Поскольку можно жить определенное время в моноконфессиональном закрытом пространстве, а потом — что дальше?» — отметил ректор Российского исламского института (РИИ), председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин.

По его мнению, основной проблемой станет детская социализация, поскольку рано или поздно несовершеннолетние покинут закрытое сообщество, и неясно, как они будут вести себя за пределами семьи.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов добавил, что о поселке «Аминовка» основная масса мусульман узнала из новостей и назвала проект излишним, поскольку людям показалось непонятным необходимость селиться где-то отдельно. По словам эксперта, получается подобие гетто, где сами мусульмане себя отделяют.

Специалист добавил, что есть мусульманские школы, даже детские сады, есть мечети, хотя исламская инфраструктура в Москве недостаточна. Он счел создание халяльного поселения неправильным и пояснил, что на него возможна «нервная реакция» общественности, поскольку такие форматы нежизнеспособны и вызывают много вопросов.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать сообщения граждан о возможном появлении «халяльного» поселка в деревне Нечесово в Подмосковье.

Основать новый населенный пункт решила предпринимательница Амина Шабанова. Кроме жилья, в нем построят молельный дом и мечети, а для местных жителей будут действовать нормы шариата, в частности — запреты на алкоголь и курение, а также разведение свиней.