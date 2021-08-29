Следователи проверят подмосковный «халяльный» поселок на предмет сектантов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать сообщения граждан о возможном появлении «халяльного» поселка в деревне Нечесово в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК уточнили, что, по данным СМИ, в деревне планируют создать религиозный анклав, а в адрес местных жителей уже начали поступать «некие угрозы». «В одном из изданий высказывается также предположение, что данный поселок создается под религиозную секту», — подчеркнули в ведомстве.

Руководителю СК по Московской области Александру Старикову поручили выяснить обстоятельства происходящего и представить доклад о ситуации.

Ранее стало известно, что предпринимательница Амина Шабанова решила основать в Московской области новый поселок с халяльной концепцией. Кроме жилья, в нем построят молельный дом и мечети, а для местных жителей будут действовать нормы шариата, в частности — запреты на алкоголь и курение, а также разведение свиней.