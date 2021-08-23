Под Москвой появится халяльный поселок

В Новой Риге начали создавать поселение для мусульман с запретами на все харамное

В 140 километрах от Москвы появится новый поселок с халяльной концепцией и мечетями. Для жителей там будут действовать запреты харамного поведения, сообщает издание Readovka.

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Автором инициативы и организатором строительства стала предпринимательница Амина Шабанова, которая создает в России мусульманские наряды для женщин под брендом Irada. Работы по созданию поселения площадью 83 гектара, названного Аминовка, ведут ​​в районе Новая Рига с мая 2021 года.

На территории появится молельный дом, мечети, халяльная база отдыха, где будут запрещены алкоголь и курение, а также разведение свиней, поясняют в издании. Уже сейчас в новый поселок заселились около 50 мусульман из разных стран. Cоздатели Аминовки ожидают, что число желающих купить там жилье будет расти.

В июне на казанском форуме KazanSummit 2021 представили проект первого в России маркетплейса исламских товаров All-Islam. Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить строгую халяльность товаров для мусульман. Компанию планируется зарегистрировать в Татарстане.

