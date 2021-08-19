В России напечатают новый поселок

В Ярославской области напечатают целый поселок на 3D-принтере. Всего на территории будет 12 возведенных инновационных зданий. Проектом занимается резидент Фонда «Сколково» компания «АМТ», сообщила пресс-служба организации.

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Работы ведут на участке площадью в 1,5 гектара недалеко от российского поселка Туношна. Элементы зданий создают при помощи специального полевого принтера S-300. По данным представителя «АМТ», первый дом уже практически готов. Ко всем 12 объектам будущего поселка подвели воду, электричество, канализацию.

По завершению строительства здания станут гостиницами при учебном центре «АМТ», их поставят на кадастровый учет. Стоимость квадратного метра напечатанного жилья составляет около 20 тысяч рублей, сообщают кураторы проекта. Цена дома общей площадью 46 квадратных метров без отделки (при площади застройки в 64 квадратных метра) находится на уровне 914 тысяч рублей. Второй коттедж площадью 100 квадратных метров строители намерены собрать за 30 часов, на третьем доме представители «АМТ» опробуют создание сложных форм здания.

«3D-печать зданий и элементов сооружений — перспективная тема, которая скоро может стать трендом во всем мире. У российских компаний сейчас есть прекрасная возможность занять одни из лидерских позиций за счет внедрения технологий, позволяющих сократить время и расходы на строительство объекта, что особенно важно в условиях дефицита трудовых ресурсов в строительной отрасли», — сказал исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Генеральный директор компании «АМТ» Александр Маслов добавил, что строительный 3D-принтер мало отличается от других, печатающих расплавленным пластиком, но при этом позволяет реализовать любую фантазию архитектора.

Строительство домов при помощи 3D-печати набирает обороты во всем мире. В октябре 2020 года двухэтажное жилое здание подобным образом создали в немецком городе Беккуме. На проект ушло около 200 тысяч евро (на тот момент более 18 миллионов рублей). В апреле 2021 года семейная пара из пригорода нидерландского города Эйндховен арендовала полностью напечатанный дом с двумя спальнями, восхищаясь его необычным дизайном и формой.